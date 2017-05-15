السيسي يوجه بسحب أراضي وضع اليد قبل نهاية مايو

أبدى الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضي المستصلحة، وكلَّف السيسي #القوات_المسلحة والشرطة إنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.

وأكد السيسي أن أي محاولة لمقاومة إعادة هذه الأراضي للدولة ستواجه بمنتهى الحزم.

العديد من الخبراء رحبوا بهذا القرار، واعتبروه صفعة قوية ضد فساد ما بات يعرف إعلامياً بمافيا الأراضي.

وبعض التقارير غير الرسمية أشارت إلى أن حجم الأراضي، التي تم الاستيلاء عليها تبلغ ما يقرب من 16 مليون فدان، ويقدر ثمنها بـ 900 مليار جنيه.

وأضاف أن استرجاع هذه الأراضي وإعادة استغلالها بشكل صحيح سيساهم في إنعاش الاقتصاد.