ترمب يؤكد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي اتصالاً هاتفياً مساء الاثنين من الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب ، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس الأميركي أكد خلال الاتصال قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين #مصر و #الولايات_المتحدة ، وحرصه على مواصلة تطوير الشراكة بين البلدين في كافة المجالات كما أعرب الرئيس ترمب عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية المقرر عقدها في الرياض يوم 21 مايو الجاري، وأشار ترمب خلال اللقاء إلى دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط ومثمناً جهودها في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس ترمب كذلك خلال الاتصال اعتزامه زيارة القاهرة في أقرب فرصة، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق أرحب. كما أكد السيسي تطلعه للقاء الرئيس ترمب خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض، معرباً عن ترحيبه بزيارة الرئيس ترمب للقاهرة في أقرب فرصة لمواصلة التباحث حول سبل استعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.