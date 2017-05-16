مقهى في القاهرة يرحب بالزبائن.. ودراجاتهم النارية

أصبح لهواة #ركوب_الدراجات_النارية في #القاهرة #مقهى يمكنهم التجمع فيه بصحبة دراجاتهم ويحظون فيه بألفة يفتقدونها في شوارع العاصمة.

ويسمح مقهى #بايكرز_جوينت في #حي_الزمالك الراقي لأصحاب #الدراجات_النارية بتناول المأكولات والمشروبات بينما يجري فنيون صيانة لدراجاتهم.

وقال مهند الشايب صاحب المقهى لوكالة "رويترز": "فكرت في الموضع.. أن تأتي بدراجتك النارية وتدخل بها إلى المكان، تركنها جانب طاولتك وتجلس. ونحن نأخذ #الدراجة وندخلها للصيانة أو الغسيل أو غيره".

وأضاف "وأنت تجلس وتنتظر دراجتك، تشرب أو تأكل شيء ما أو تلعب بالـ"إكس بوكس حتى ننتهي من دراجتك".

من جهتهم، يقول أصحاب الدراجات النارية إن الآخرين لا يفهمونهم وينظرون لدراجاتهم القوية على أنها أدوات إزعاج صاخبة، ويأملون أن يكون المقهى بمثابة مكان يستريحون فيه من هذه المواقف.

وقال صاحب دراجة نارية يدعى حاتم خليفة: "موضوع مجتمع #البايكرز في #مصر يحتاج إلى مزيد من التوعية. وهذا المكان يمكن أن يزوره حتى من لا يقود دراجات نارية، وسيعطي لهؤلاء فكرة أفضل عن سائقي الدراجات النارية".

وهناك أيضا جهود لتشجيع النساء على ركوب الدراجات النارية، وهو شيء غير مألوف في مصر.

وقالت يارا محمود "فكرة هذا المقهى مريحة جداً للنساء والرجال، حيث يجلس الزبون مرتاحاً ولا يتعرض لأي مضايقات من الأشخاص الذين يصلّحون الدراجة".