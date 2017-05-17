بالصور.. "سمر" جامعية مصرية تمتهن إصلاح كهرباء الشاحنات

#سمر_محمد_النصيري فتاة #مصرية تبلغ من العمر 23 عاماً، حاصلة على ليسانس الآداب قسم لغة إنجليزية من جامعة #طنطا، تركت العمل بالتدريس والسياحة من أجل مهنة أخرى عشقتها منذ الصغر، وهي مهنة إصلاح #شاحنات #النقل الثقيل، لتكون أول فتاة جامعية تعمل بهذه #المهنة في #مصر.

وروت #سمر لـ"العربية.نت" تفاصيل قصتها المثيرة، وتقول إنها عشقت مهنة #إصلاح كهرباء #سيارات_النقل الثقيل منذ الصغر، حيث كان عمرها 13 عاما عندما شاهدت والدها يقوم ومعه والدتها بتفكيك سيارته للنقل الثقيل. وبدأت رويدا رويدا تتكشف تفاصيل #السيارة ومكوناتها، مضيفةً أنها كانت ترى في قرارة نفسها أنها ليست أقل شأنا ممّن اخترع السيارة أو قام بتصنيعها، حيث إنها تمتلك عقلا لا يقل عن عقله.

وأضافت أنها قامت منذ ذلك التاريخ باتخاذ قرارها بتعلم هذه المهنة، وذهبت إلى أصحاب #الورش الصناعية في مدينتها #كفر_الزيات بمحافظة #الغربية في #دلتا_مصر للعمل معهم وليدربوها على هذه المهنة، لكنهم رفضوا جميعا لكونها أنثى والمهنة ربما تكون شاقة عليها ولا يتحملها سوى الرجال.

وقالت سمر إنها اضطرت لشراء كتب خاصة بسيارات النقل الثقيل للتعلم منها، كما كانت تطالع ما يُكتب عن هذه المهنة وأسرارها في الإنترنت. وبموازاة ذلك كانت تواصل دراستها بتفوق وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة إنجليزية من #جامعة_طنطا. وقبل انتهاء دراستها الجامعية، كانت سمر قد تعلمت كل فنون وأصول مهنة إصلاح #كهرباء_السيارات وأصبحت مشهورة في مدينة كفر الزيات وعلى طريق #القاهرة_الإسكندرية الزراعي وتقوم بإصلاح السيارات في مكان خاص بها على هذا الطريق.

وأوضحت سمر أنها لا تمتلك ورشة خاصة بها، لكنها تقوم بتجميع كل الطلبات التي ترد إليها من سائقي #السيارات وتعطيهم موعدا لترك سياراتهم على الطريق ثم تقوم بإصلاحها خلال دقائق، وتتقاضى منهم ما يقومون هم تلقائياً بسداده دون نقاش تاركةً الأمر لتقديرهم.

وقالت سمر إنها كانت تعمل في إحدى الشركات السياحية الكبرى لإجادتها الإنجليزية لكنهم طالبوها بخلع حجابها وارتداء ملابس لا تتناسب مع مذاقها وأسلوب حياتها، فرفضت واضطرت للاستقالة والعمل بمهنتها التي تحبها منذ الصغر.

وأضافت سمر أنها تدخر جانبا من المال التي تتحصل عليه من عملها من أجل امتلاك ورشة خاصة بها، مضيفةً أن أسرتها تشجعها على عملها هذا، كما يشجعها خطيبها الذي كان يعلم تماما مهنتها قبل الارتباط بها ويعلم جيدا أنها سعيدة بها وستستمر فيها.

وأكدت سمر أنها لا تخجل من العمل بهذه المهنة الشاقة ولذلك دونت في بطاقة الرقم القومي الخاص بها أنها #كهربائي_سيارات.

وختمت سمر حديثها قائلةً: "ليس من العيب أن أعمل بمهنة أحبها وتحترم إنسانيتي، لكن العيب أن أعمل بمهنة تتطلب نزع حجابي وارتداء الملابس القصيرة وأفقد معها إنسانيتي وحيائي كأنثى".