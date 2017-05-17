بالصور.. عائلة رونالدو في القاهرة للترويج لمصر سياحياً

تزور عائلة النجم البرتغالي ومهاجم نادي #ريال_مدريد الإسباني كريستيانو #رونالدو مصر حاليا للمشاركة في افتتاح أحد المنتجعات السياحية الكبرى في مدينة #شرم_الشيخ.

ووصل إلى القاهرة من الأسرة كل من شقيقتي رونالدو وزوج والدته وصديقة والدته، ومدير أعمال شقيقته المطربة كاتيا التي تعد من أشهر مطربات البرتغال، فيما لم يحضر اللاعب لظروف مشاركته مع ناديه الملكي في مباراة تقام اليوم في الدوري الإسباني مع فريق سيلتا فيغو.

وقال #كامل_أبوعلي رجل الأعمال المصري وصاحب دعوة أسرة اللاعب، إن والدة رونالدو وشقيقتيه كاتيا رحبن بالحضور، والمشاركة في الافتتاح لرغبتهن الشديدة في زيارة مصر.

وأضاف أن المشروع السياحي الذي سيتم افتتاحه في ظل الأزمة الصعبة التي تواجهها السياحة، يعد بمثابة رسالة قوية على الثقة في الاستثمار بمصر، خاصة في مجال السياحة رغم كل الظروف الراهنة، وأن مصر آمنة، وما تمر به من ظروف ما هي إلا مرحلة انتقالية ستنتهي سريعا.

وأشار أبو على إلى أنه تم إعداد برنامج سياحي للعائلة يشمل الأهرامات، والمتحف المصري، ثم التوجه لشرم الشيخ لحضور افتتاح أكبر "أكوا بارك" بالشرق الأوسط بتكلفة نصف مليار جنيه.