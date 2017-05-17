وزير الثقافة المصري يقترح تدريس تاريخ الأقباط بالجامعات

كشف #حلمي_النمنم وزير الثقافة المصري، أن الوزارة تحاول الاهتمام بكل فترات مصر، خاصة التي لم تجد الاهتمام من الباحثين، ومنها العصر القبطي المرحلة العثمانية وفترة أسرة #محمد_علي.

وقال خلال مناقشة كتاب "تاريخ الحضارة في العصر القبطي" للدكتور ميخائيل مكسي إسكندر، بالمركز الدولي للكتاب، إنه طالب منذ أكثر من 10 سنوات بتأسيس مركز علمي للدراسات القبطية في جامعة القاهرة، على أن يكون مركزا مدنيا لا يتبع أي هيئة دينية، ويتولى دراسة هذه المرحلة من تاريخ مصر، لأنها لم تدرس بشكل كافٍ في الجامعات والمراكز البحثية.

وأضاف وزير الثقافة أنه آن الأوان لإعادة النظر لتقسيمات التاريخ التي وضعها الغربيون، والتي تقسم تاريخ مصر إلى "تاريخ العصر القديم ثم العصور الوسطى ثم العصر الحديث"، لأنه لا يصح صنع فجوات في التاريخ، ولابد من تدريس كل مرحلة ودون خوف.

وقال النمنم، لقد فوجئنا في الـ 40 سنة الماضية بحوادث الاحتدام الطائفي، التي هي غريبة عن طبيعة هذا الشعب، ولأن نسيج هذا الشعب واحد، بدليل الموالد الشعبية مثل الحسين والسيدة، حيث نجد #الأقباط يشاركون بها، وكذلك موالد السيدة العذراء للأقباط يشارك فيها المسلمون.

وشدد وزير الثقافة على أن #العصر_القبطي لم يتجاهل عن عمد، ولكن هو جزء من فترات كثيرة أهملت مثل فترة #الخديوي_محمد_سعيد الذي هو أول حاكم يتيح للمواطن المصري حق تملك الأرض بعد أن كانت بالانتفاع، وكذلك أول من أدخل عصر المواطنة من خلال مرسوم يقضي بتجنيد أبناء المصريين مسلمين ومسيحيين، الأمر الذي ترتب عليه إسقاط الجزية، واختزلوا كل هذا في حبه للمكرونة.

ونوه وزير الثقافة بأن الإسلام ونبيه محمد قد كرما القبطية المصرية، حين هاجر المسلمون في بداية الإسلام إلى #إثيوبيا التي كانت تتبع الكنيسة المصرية في ذلك الوقت.

من جانبه، أكد الدكتور #ميخائيل_إسكندر أن العصر القبطي جُهّل لأسباب استعمارية، لأن المؤرخين الغربيين هم من وضعوا المسميات مثل "البيزنطي والبطلمي" على الرغم من أن المسمى الصحيح يجب أن يكون العصر القبطي الأول، ثم العصر القبطي الثاني "بعد دخول الإسلام مصر.

وأكد ميخائيل أن أقباط مصر يرفضون كلمة "نصراني"، لأنها في المسيحية "سبة"، مشيرا إلى أن مصر ذكرت في الإنجيل 817 مرة.

وأوضح أن الأشهر القبطية مازالت حتى الآن تستخدم لتحديد موسم الزراعة في مصر، وكذلك هناك الكثير من الكلمات والعادات والتقاليد التي مازالت تستخدم بين المصريين إلى الآن، كما أن الأقباط كان لهم دور كبير في الحياة الفكرية والأدبية المصرية القديمة.