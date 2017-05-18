تفاصيل لقاء رئيس أركان جيش مصر بحفتر في ليبيا

التقى الفريق محمود حجازي #رئيس_أركان_الجيش_المصري بخليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية وشيوخ القبائل العربية بالمنطقة الشرقية في #ليبيا، وذلك في احتفال الجيش الوطني الليبي بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة التي استهدفت تحرير المناطق الليبية من التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة.

وقال العقيد تامر الرفاعي #المتحدث_العسكري_المصري إنه أجريت للفريق محمود حجازي مراسم استقبال رسمية بمقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعقبها لقاء مع المشير خليفة #حفتر حضره عدد من كبار القادة من الجانبين، حيث قدم رئيس الأركان التهنئة للجيش الليبي بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية الكرامة، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها ليبيا والمنطقة، كذلك تنسيق الجهود والتعاون العسكري المشترك لإحكام السيطرة الأمنية وتأمين الحدود، إضافة إلى التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود بين البلدين.

وأكد حجازي عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم مصالح الأشقاء الليبيين، وكذا دعم المساعي الرامية إلى الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، معرباً عن ثقته في قدرة المؤسسات الفاعلة في ليبيا على التوافق وبناء دولة ديمقراطية حديثة، ترتكز على أسس من الثوابت الوطنية الليبية.

من جانبه ثمّن خليفة حفتر الدور المصري الداعم للجيش الوطني الليبي والتعاون مع #القوات_المسلحة_المصرية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، والقضاء على الإرهاب انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفى ختام الزيارة، التقى الفريق محمود حجازي برفقة القائد العام للجيش الليبي ورئيس الأركان وكبار قادة الجيش الوطني، عدداً من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، وأكدوا على أهمية الدور المصري في حل #الأزمة_الليبية، كما وجهوا الشكر للقيادة السياسية المصرية لجهودها على دعم استقرار ليبيا.

وأكد رئيس الأركان المصري عن اعتزازه بالقواسم المشتركة والروابط الممتدة بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى دورهم الفاعل في تحقيق وحدة الصف الليبي ودعم الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية.