شهادة رئيس الحكومة تبرئ "سالم" من تصدير الغاز لإسرائيل

برأت محكمة جنايات #القاهرة ، رجل الأعمال المصري #حسين_سالم من تهمة تصدير الغاز إلى #إسرائيل وبأسعار رخيصة بعد شهادة رئيس الوزراء المصري #شريف_إسماعيل لصالحه .

وكانت محكمة النقض، قد أعادت محاكمة حسين سالم من جديد في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، بعد صدور حكم بإدانته. وذكرت حيثيات الحكم أنه لا دليل على أن حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لارتفاع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها، والتي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، ولا دليل على حصول هذه المكاسب من إجراء هذا التعاقد، لأنه من الطبيعي أن يحصل المتعاملون مع الدولة على ربح، وإلا لما أقدم أحدهم على ذلك ووقف دولاب العمل.

وقالت المحكمة إنها استندت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة، التي تنظر الجناية رقم 3642-2011 جنايات قصر النيل، وشهادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والتي كشفت عن عدم وجود ثمة مخالفات شابت التعاقد، وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي آنذاك.

وذكرت أن هذا العقد تتطابق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة، من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد، خاصة أنه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العام، وما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة، للمتهم الأول سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده بما فيها أسعاره وكمياته.

كما أكدت المحكمة في حكمها أن ما تثيره النيابة العامة غير سديد، فالأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة النقض التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء، طالما قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليه.