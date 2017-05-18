مصر.. التحفظ على أموال 12 شركة و28 إخوانيا

أصدرت #لجنة_حصر_أموال_الإخوان في #مصر برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح قرارات بالتحفظ على أموال 28 شخصاً من الجماعة، غالبيتهم من عائلة القيادي، حسن مالك، إضافة لـ 12 شركة ثبت انتماؤها للجماعة وتمويلها لأنشطتها.

وتضمنت قائمة أسماء الأشخاص الذين جرى التحفظ على أموالهم جيهان أحمد أحمد محمد، وخديجة حسن مالك، وعمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، وأنس حسن مالك، وعائشة حسن مالك، وسناء عزالدين يوسف مالك، وحسام عز الدين يوسف مالك، ومحمود عزالدين يوسف مالك، ومحمد عز الدين يوسف مالك، وألفت عزالدين يوسف مالك، ومصطفى السيد علي مسعد، وصفوان عباس حسان خضر، وأحمد فؤاد عبد المجيد حجاج، وبهجت أحمد أحمد السيد قشلان، وسليمان عبدالرحمن السيد، وبهيج محروس بهيج حسن، ومنى مسعد عبد الوهاب جمعة، وعبدالعليم سعد محمد عبد الرحيم، ومحمد زكريا محمد محمود، وحمادة محمد أحمد محمد، وأحمد محمد عبد اللاه حامد، ومحمود محمد عبد اللاه حامد، ومنى عبدالمنعم عيد سيد، وشاذلية محمد عبد اللاه حامد، وحافظ جبريل علي علي، وأحمد سامي زكي السيد، وأحمد مصطفى أحمد عبد الحليم.

وأصدرت اللجنة قرارا بالتحفظ على أموال 12 شركة هي بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، وكواترو للاستثمار العقاري، والعربية للمقاولات والتصميمات الهندسية، والسرايا جروب، والفرسان إيجيبت للتجارة والتوريدات ومواد البناء، وكابيتال ماركتس انستيوت، وألاريج للملابس الجاهزة، والأندلس للاستثمار العقاري والمقاولات، وبروفيت 100 للاستثمار العقاري بالتجمع الخامس بالقاهرة، وطيبة للمقاولات العمومية بالغردقة، ومركز وادي النيل للطباعة والنشر بعابدين القاهرة، والمؤشر لصاحبها محمد زكريا عبدالعزيز إمام بمدينة نصر.