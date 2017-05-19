مصر تنفي استبعاد سفيرها في ألمانيا بتهمة الاختلاس

نفت خارجية مصر ما تردد عن استبعادها للسفير #بدر_عبد_العاطي، سفيرها في #ألمانيا بسبب اتهامات بالاختلاس.

وقالت إنه تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية نقلا عن مصادر مجهولة، بشأن تجاوزات بسفارة مصر ببرلين، وخضوعها لإجراءات رقابية دورية، فإنها تنفي نفيا قاطعا توجيه أية اتهامات بالاختلاس لسفير مصر في #برلين، أو تسجيل إحدى سيارات السفارة باسم #السفير_المصري.

وطالبت وزارة الخارجية من الصحف ووسائل الإعلام المصرية أن تنأى بنفسها عن ترويج أو تداول تقارير إخبارية غير صحيحة تستند إلى مصادر مجهولة.

نقل 5 دبلوماسيين لمواقع إدارية

وفيما يتعلق بتنفيذ قرار جمهوري بنقل 5 دبلوماسيين للعمل بمواقع أخرى بالجهاز الإداري للدولة، قالت الخارجية إن لديها جهازا رقابيا داخليا يقوم بمتابعة مدى الالتزام بمعايير وقواعد #العمل_الدبلوماسي الذي يقتضي توفر أقصى درجات الالتزام الوظيفي اتساقا مع الطبيعة بالغة الحساسية للعمل الدبلوماسي، ونيل شرف تمثيل الدولة المصرية في الخارج.

وذكرت أن توافر تلك القدرات الرقابية بوزارة الخارجية، فضلا عن المسؤوليات التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية المستقلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، هو أمر يستحق التقدير.