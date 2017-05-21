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فيديو طريف.. ماذا قال السيسي لترمب ولماذا ضحك؟

المصدر: العربية.نت
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أثناء لقاء #الرئيس_الأميركي دونالد #ترمب والرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، على هامش انعقاد #القمة_الإسلامية_الأميركية في #الرياض، دار حديث طريف بين الزعيمين، التقطته كاميرات الإعلاميين، وما لبث أن انتشر المقطع المصور عبر مواقع التواصل.

فقال السيسي: "فخامة الرئيس.. نحن نحترمكم ونقدركم.. ولكم شخصية متفردة قادرة على فعل المستحيل."

وبدأ المترجم في إخبار الرئيس الأميركي بما قاله الرئيس المصري، فكان رد فعل الرئيس ترمب طريفاً حين قال: "أوافق.."، وسط ضحكات الحضور.

يذكر أن الرئيس ترمب قد أخبر نظيره المصري بأنه سوف يزور #مصر قريباً.

كلمات دالّة

#الرئيس الأميركي, #ترمب, #السيسي, #القمة الإسلامية الأميركية, #الرياض, #مصر, #واشنطن, #أميركا

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