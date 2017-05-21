مصر.. إحالة 48 متهماً بتفجير الكنائس للقضاء العسكري

أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، 48 متهماً بتفجير ثلاث كنائس في #القاهرة و #الإسكندرية و #طنطا إلى القضاء العسكري.

ووجهت النيابة إلى هؤلاء تهم تكوين وتأسيس خلايا لتنظيم #داعش في القاهرة وقنا وتورطهم في تفجيرات كنائس البطرسية وطنطا والإسكندرية التي راح ضحيتها عشرات القتلى من الأقباط وضباط الشرطة، إضافة إلى الالتحاق بالتنظيم خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة له في #ليبيا و #سوريا.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم بتنفيذ تفجير البطرسية، محمود شفيق، قد نفذ العملية بتكليف من مهاب مصطفى السيد قاسم، حيث حضر الانتحاري من محافظة شمال #سيناء ونقله بسيارته عضو التنظيم محمود حسين مبارك، وأقام في مسكن رامي محمد عبد الحميد عبد الغني بمنطقة الزيتون. ثم حضر إليه المتهمان عمرو سعد عباس ووليد أبو المجد عبد الله بعد أن سلماه 3 سترات، واصطحبه آخرون إلى مقر الكنيسة صباح الحادث وفجر نفسه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد ذكرت أن الانتحاري، الذي نفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية والذي وقع في وقت متزامن مع تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا في نيسان/إبريل الماضي، يدعى محمود حسن مبارك عبد الله من محافظة السويس، من مواليد 1986 بقنا ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1040/2016 أمن دولة.

وقالت الوزارة إنه تبين ارتباط المتهم بإحدى البؤر الإرهابية التي يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم مواليد 18/11/1985 بقنا ويقيم بالأشراف البحرية – حاصل على دبلوم فني صناعي - زوج شقيقة الانتحاري منفذ العملية، حيث اضطلع بتكوين خلايا عنقودية عدة يعتنق عناصرها الأفكار المتطرفة، فضلاً عن قناعة بعضهم بالأسلوب الانتحاري لاستهداف مقومات الدولة ومنشآتها وأجهزتها الأمنية ودور العبادة المسيحية.

كذلك أوضحت أنه سبق لإحدى خلايا هذه البؤرة ارتكاب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الأرثوذكسية بالعباسية بواسطة انتحاري، ونجحت الجهود الأمنية في ضبط المتورطين بالحادث، بينما اضطلعت خلية أخرى بالهجوم على كمين النقب بالوادي الجديد، ومقتل عدد من أفراد الكمين وأمكن تحديد المتورطين وضبط بعضهم، إضافة إلى مقتل اثنين منهم أثناء مقاومتهما خلال اعتقالهما. كما تم توجيه ضربة أمنية مؤخراً لخلية ثالثة تابعة للبؤرة ذاتها أسفرت عن مقتل 7 من أبرز كوادرها أثناء ملاحقتهم بنطاق الجبل الشرقي بمحافظة أسيوط.

وكشفت الداخلية المصرية أن الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا، وأدى إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة 71 آخرين، يدعى ممدوح أمين محمد بغدادي من محافظة قنا، من مواليد 25/6/1977 ويقيم في نجع الحجيري الظافرية مركز قفط حاصل على ليسانس آداب واعتنق الفكر المتطرف.