من هو قائد داعش سيناء الذي أدرجته واشنطن بقوائم الإرهاب

#أبو أسامة_المصري قائد تنظيم #داعش سيناء، الذي أدرجته #واشنطن أخيراً ضمن قوائم الإرهاب هو أحد أخطر الإرهابيين، ممن تبحث عنهم أجهزة الأمن المصرية.

أبو أسامة كشف عن هويته أيضاً أنصار التنظيم، الذين سقطوا أخيراً في قبضة القبائل، حيث أكدوا أنه من مواليد #محافظة_الشرقية واستقر في #العريش مع عائلته.

ووفقاً لما يقوله #موسى_الدلح أحد قيادات قبيلة الترابين لـ"العربية.نت" فاسمه الحقيقي #محمد_أحمد_علي_العيسوي ويلقب بأبو أسامة المصري، عمره يتراوح بين 37 عاماً إلى 42 عاماً، وتخرج في #جامعة_الأزهر وتزعم التنظيم الإرهابي أخيراً.

تبنى عملية #تحطم_الطائرة_الروسية في #سيناء عام 2015، قائلاً نحن من أسقطناها موتوا بغيظكم، وقرأ بيان مبايعة ولاية سيناء لداعش، لكن حرص التنظيم على عدم إظهار وجهه بالتمويه والتشويه، كي يتخفى من الأجهزة الأمنية.

أضاف الدلح أن أبو أسامة المصري مريض بالبهاق، وهو يدير التنظيم الإرهابي مع مجموعة أخرى، ويرجح أنه يختفي في غزة وليس سيناء، فجميع الذين سقطوا في قبضة التنظيم أكدوا أنهم يتلقون التعليمات منه عبر مجموعات من أنصاره دون أن يقابلوه أو يستمعوا لصوته.

مصادر أمنية ذكرت أن أبو أسامة اعتنق الفكر المتطرف منذ عدة سنوات، وتلقى تدريبات عالية بقطاع غزة وسوريا، وكان يتردد بين #مصر وقطاع غزة، عبر الأنفاق الحدودية، ويتنقل بالمناطق الصحراوية بين مدينتي رفح و #الشيخ_زويد وسط حراسة أمنية من عناصر التنظيم، والذين يحملون الجنسية المصرية.

أبو أسامة ظهر في العديد من مقاطع الفيديو، متحدثاً عن تنظيم داعش وشرعية ما يقوم به من عمليات إرهابية، كما كان حاضراً في الفيديوهات الخاصة بتفجير كمين كرم القواديس، وذلك في فيديو آخر عندما كان يؤم أعضاء التنظيم في صلاة العيد.