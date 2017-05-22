السيسي وماكرون يبحثان العلاقات وتحقيقات طائرة باريس

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل #ماكرون، حيث قدم السيسي التهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهامه الجديدة.

وأكد السيسي للرئيس الفرنسي تطلعه للعمل معه خلال الفترة القادمة من أجل مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية على مختلف الصعد، وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات.

من جانبه، أكد الرئيس ماكرون حرصه على الالتقاء بالسيسي قريباً، والتعاون معه من أجل إضفاء مزيد من الزخم على #العلاقات_الثنائية القوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب #الرئيس_الفرنسي الجديد عن تطلعه للتنسيق والتشاور مع #مصر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن الاتصال تناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مواصلة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بحادث #سقوط_طائرة_مصر_للطيران القادمة من #باريس العام الماضي.

وتطرق الاتصال كذلك إلى التطورات على صعيد بعض القضايا الإقليمية، ومنها الجهود الجارية للتقريب بين الأشقاء في #ليبيا من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية بما يعيد الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق ويحفظ وحدته ومؤسساته الوطنية.

وقال يوسف إنه في نهاية الاتصال، وجه الرئيس السيسي الدعوة للرئيس ماكرون لزيارة مصر، وهو ما رحب به الرئيس الفرنسي ووعد بتلبيتها في أقرب وقت.