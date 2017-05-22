فصلوا الطالبة و3 من زملائها.. ونجا الحبيب "مودي"

هل تتذكرون هذه اللافتة التي علقت في مباني #جامعة_السويس وأشعلت الجدل في #مصر؟

فقد قرر #مجلس_التأديب بجامعة السويس، فصل الطالبة و3 من زملائها بعد أن قاموا بتعليق اللافتة، ونجا الحبيب "مودي".

وكان #طلاب الجامعة قد فوجئوا بلافتة تعتذر فيها طالبة لحبيبها الطالب بنفس الجامعة ويدعى "مودي" وتعلن حبها له، وعلى الفور تم إزالة اللافتة واستدعاء الطالب والطالبة لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وتبين أن الطالبة كانت تمر بأزمة مع حبيبها، ولم تجد وسيلة للاعتذار له سوى أن تكتب تلك اللافتة وتضعها في الجامعة ليشاهدها أصدقاؤهما، وتكون خير وسيلة لرد اعتبار حبيبها ومصالحته أمام الجميع.

وقال الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، إن مجلس التأديب اتخذ قرار الفصل.