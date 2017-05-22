قبائل سيناء تعلن تصفية 3 من قطاع غزة يقاتلون مع داعش

أعلنت قبائل سيناء تصفية #صبحي_محمد_العطار فلسطيني من قطاع غزة وشقيق القائد السابق بكتائب القسام الذراع العسكري لحماس #رائد_العطار حيث قتل خلال مواجهات بين #الجيش و القبائل من جهة وعناصر #داعش_سيناء من جهة أخرى.

وأعلنت القبائل أن العطار هو الثالث من قطاع غزة الذي تتم تصفيته خلال المواجهات الأخيرة بعد أن تمت تصفية #محمود_نمر_زغرة الشهير بـ"توتا"، وكان مسؤولاً عن التدريب بالتنظيم، وتصفية #إبراهيم_داود_أبو محسن من سكان #رفح جنوب #قطاع_غزة وهو في العشرينات من العمر خلال قتاله مع داعش.

وقال مصدر قبلي لـ"العربية.نت" إن قوة من الجيش المصري وبمعاونة أبناء القبائل تمكنت من تصفية العطار مضيفا أن الاعترافات التي أدلى بها عناصر التنظيم الذين وقعوا في يد القبائل تكشف تورط حماس في تهرب المقاتلين لسيناء والقتال مع داعش وتزويدهم بالأسلحة وتهريبهم عبر الأنفاق.

من جانبه أكد تنظيم داعش مقتل العطار مشيرا إلى أن صبحي العطار توجه إلى سيناء للانضمام لمقاتلي داعش قبل شهور بصحبة عدد من شباب غزة من ضمنهم عناصر من حماس وكتائب القسام.

في سياق ذلك حذرت قبائل سيناء حركة حماس من تعرضها لأبناء قبائل الترابين والقلاعية في رفح وقطاع غزة بسبب تعاطفهم مع أبناء القبيلة الأم في سيناء.

وجاء في بيان للقبائل أنها تحذر حكومة حماس في قطاع غزة من التعرض لأي من أبناء عشائر الترابين والقلاعية بسبب تعاطفهم مع أبناء القبيلة الأم في سيناء بأي شكل من الأشكال سواء بالاعتقال أو بالتهديد أو الترويع أو الاستدعاء للمقار الأمنية متوعدة بالرد على ذلك لو فكرت #حماس في التعرض لأبناء القبائل بغزة.