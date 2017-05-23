البشير يتهم مصر أمام الجيش السوداني بدعم المتمردين

اتهم الرئيس السوداني، عمر حسن #البشير، مصر، اليوم الثلاثاء، بدعم المتمردين في الحرب مع #الخرطوم، وذلك قبل أسبوع من زيارة يجريها وزير الخارجية السوداني للقاهرة بهدف تخفيف حدة التوتر بين البلدين.

وفي تعقيب لاحق على ما تم تداوله إعلاميا من تصريحات سودانية تتهم مصر بدعم حركات التمرد الدارفورية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن مصر تحترم سيادة السودان علي أراضيه، ولم ولن تتدخل يوما في زعزعة دولة السودان الشقيقة أو الإضرار بشعبها.

هذا ودبت خلافات بين #مصر و #السودان في الأشهر القليلة الماضية بشأن عدة قضايا، بدءا من أراض متنازع عليها في جنوب مصر، وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي كلمة أمام #القوات_المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، قال البشير إن الجيش السوداني صادر مركبات مصرية مدرعة من المتمردين في منطقة #دارفور بغرب البلاد التي يمزقها الصراع.

وتطلب #المحكمة_الجنائية_الدولية القبض على البشير، الذي يخوض منذ سنوات حربا ضد فصائل متمردة مختلفة في 3 مناطق جنوبية.

وقالت #الولايات_المتحدة هذا العام، إنها سترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ فترة طويلة على السودان إذا أحرزت الخرطوم تقدما لإنهاء هذه الصراعات الثلاثة، وحددت فترة مراجعة مبدئية تنتهي في يوليو تموز.

ومن المنتظر أن يتوجه وزير الخارجية السوداني #إبراهيم_غندور إلى مصر في 31 مايو/أيار لبحث عدة قضايا، بينها خلاف تجاري أدى إلى حظر الواردات الزراعية المصرية.