لماذا طلب هذا المترجم البريطاني الشهير دفنه في مصر؟

هو أشهر من ترجم روايات الأديب والروائي المصري، نجيب محفوظ، للغة الإنجليزية، وكان أحد أسباب تعريف العالم إلى أدب #نجيب_محفوظ، وأحد أهم المترجمين الذين قدموا الأدب العربي إلى العالم الغربي، فقد وصل ما ترجمه إلى أكثر من ثلاثين مجلداً، لذلك وصفه كل من نجيب محفوظ و #إدوارد_سعيد برائد الترجمة .

مساء الاثنين توفي المستعرب والمترجم البريطاني الشهير #دنيس_جونسون_ديفز، واختار أن يدفن في #الفيوم بشمال غربي #مصر التي أقام فيها وعشقها.

ولد دنيس ديفز في كندا عام 1922 وعاش فترة من طفولته في القاهرة ووادي حلفا في #السودان. والتحق في منتصف الثلاثينيات بجامعة #كامبردج لدراسة اللغة العربية ثم عمل في الفترة من 1941 حتى 1945 في هيئة الإذاعة البريطانية.

في العام 1945 عمل مترجما في المجلس البريطاني في القاهرة وتعرف في مصر على عدد من الأدباء العرب ثم عمل أستاذا للغة الإنجليزية في جامعة فؤاد الأول، لكنه لم يستمر طويلاً فيها، واستقال عام 1949.

عشق اللغة العربية ومصر

عشق ديفز اللغة العربية وذاب في حروفها وكلماتها حتى صار عربي الهوي واللسان، ولذلك وبعد استقالته من #جامعة_فؤاد_الأول انتقل إلى #بغداد وتعرف على مثقفين عرب مثل #جبرا_إبراهيم_جبرا و #توفيق_صايغ وعبد السلام العجيلي، وبدأ بترجمة قنديل أم هاشم للكاتب #يحيى_حقي، ثم ترجم روايات نجيب محفوظ، وكان يشيد ببراعة الأديب المصري في الكتابة بالفصحى. وذكره نجيب محفوظ في خطاب تسلم جائزة نوبل في عام 1988.

المترجم البريطاني الراحل كان وراء إلهاب حماس الأديب السوداني #الطيب_صالح لكتابة روايته الشهيرة موسم الهجرة إلى الشمال. وكان أول من ترجم قصائد محمود درويش وترجم الأربعين النووية.

في حوار سابق له سئل لماذا اختار الترجمة من العربية للإنجليزية كمهنة، فقال إنه في بداية الحرب العالمية الثانية، كانت الحركة الجديدة في الأدب العربي في بدايتها، وقرأ بعض كتابات #محمود_تيمور، و #توفيق_الحكيم وغيرهما، وعقب انتهاء الحرب ذهب إلى مصر، واتصل بالكتاب هناك، وقابلهم وترجم مختارات قصصية لمحمود تيمور، فكانت تلك القصص أول ما ترجم إلى الإنجليزية في الأدب العربي الحديث.

وأضاف قائلاً: لقد شعرت بأنه من واجبي أن أقوم بشيء ما لهذا الأدب العربي الحديث، فالمستشرقون كانوا مهتمين بالأدب القديم.

كانت أحدث الترجمات لديفز: "مختارات مبوبة من القرآن الكريم"، وهو فهرسة وتصنيف لآيات القرآن الكريم مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

بعد وفاته، نعى حلمي النمنم وزير الثقافة المصري ديفز، وقال إنه عشق مصر وعاش بها معظم سنوات عمره، في إحدى قرى محافظة الفيوم.

وقال إننا نذكر له بامتنان أنه قدم نجيب محفوظ إلى العالم من خلال ترجمة عدد من أعماله إلى الإنجليزية فخدم الثقافة المصرية والعربية.

كما نعاه حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في بيان له الأربعاء. وقال إنه كان صديقاً للعرب بالمعنى الحقيقي للصداقة، حيث الحب والاحترام والتقدير بعيداً عن حسابات المصالح وتبادل الخدمات، وقد أسس الراحل الكبير خلال حياته الحافلة لنوع من العلاقة بالثقافة العربية تجاوز المفهوم التقليدي الملتبس لمصطلحي الاستعراب والاستشراق، ليكون انتماء فيه عمق وحماس وإيمان.

وأشاد الصايغ بترجمات الراحل، وقال إن معظمها تم بمبادرات شخصية منه، لكنها مع ذلك أثرت تأثيراً قوياً في مجال تعريف الآخر بالثقافة العربية القديمة والحديثة على حد سواء.