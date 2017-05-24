مصر.. طلب برلماني برد عاجل على تصريحات أمير قطر

تقدم البرلماني المصري #مصطفى_بكري، الأربعاء، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان علي #عبد_العال يطلب فيه تحديد جلسة عاجلة لمجلس النواب واستدعاء وزير الخارجية #سامح_شكري لبحث سبل الرد على تصريحات #أمير_قطر وخطة ورؤية الوزارة للتعامل مع تلك التصريحات والرد عليها .

وقال بكري إن التصريحات التي أدلى بها أمير قطر، الثلاثاء، ضد مصر وإعلانه دعم #جماعة_الإخوان تستوجب مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة #قطر، خاصة أن التصريحات تهدد الأمن القومي والعربي .

وأضاف بكري أنه يتعين تقديم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أمير قطر ووالده وبعض المسؤولين الآخرين كمجرمي حرب، من خلال تورطهم في أعمال إرهابية ودعمهم لبعض #الجماعات_الإرهابية .

كما أكد بكري أن تصريحات أمير قطر تطرح العديد من علامات الاستفهام، وتستوجب معرفة الجهود المصرية لمواجهتها، خاصة إعلانه التأييد الكامل لجماعة الإخوان والتعامل معها باعتبارها فصيلاً سياسياً وليست جماعة إرهابية، وإعلانه التعامل مع #حماس كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وليس #منظمة_التحرير_الفلسطينية، مما يشق الصف الفلسطيني ويجهض كل محاولات توحيده.

وقال البرلماني المصري إن تصريحات أمير قطر تؤكد استقواءه ببعض الدول الإقليمية، والتهديد بها تجاه الدول العربية، مطالباً بضرورة سحب السفير المصري من قطر، والسعي نحو تجميد عضوية قطر من #الجامعة_العربية.