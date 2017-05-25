مصر تحجب مواقع إلكترونية وصحفا تابعة لقطر بينها الجزيرة

قررت السلطات المصرية حجب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام وصحف تابعة لقطر وجماعة الإخوان، وتمَّ حجب 21 موقعاً إلكترونياً، لتضمنها محتوى يدعم #الإرهاب والتطرف، ويتعمد نشر #الأكاذيب، أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة #الجزيرة.

وذكرت مصادر مصرية لـ العربية.نت" أنه صدرت قرارات بحجب #الصحف #القطرية على شبكة الإنترنت في مصر، إضافة لقناة الجزيرة ومنصاتها الإلكترونية، وكذلك القنوات التابعة للإخوان وتبث من #تركيا.

وأضافت أن القائمة تضم صحف #الشرق و #العرب و #الراية و #الوطن_القطرية ووكالة #الأنباء_القطرية وموقع قناة #الجزيرة وموقع عربي 21 وموقع صحيفة #الشعب وموقع #الحرية_بوست و #حسم و #بوابة_القاهرة و #المصريون و #هافينغتون_بوست و #حماس_أونلاين و #إخوان_أونلاين و #رصد و #العربي_الجديد وموقع #مدى_مصر.



وقالت إن السلطات ستحجب قائمة أخرى من المواقع بعد ثبوت تورطها في الدعوة للعنف والتحريض والترويج لجماعة الإخوان الإرهابية ودعمها للإرهاب، ومنها مواقع قناتي مكملين والشرق وموقع كلمتي ومواقع أخرى تبث من دول خارجية.

وتأتي الخطوة المصرية بعد أن حجبت الجهات المختصة في #السعودية، الأربعاء، مواقع "الجزيرة.نت" ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية.

كما حجبت دولة #الإمارات_العربية_المتحدة كافة المواقع الإعلامية القطرية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تصريحات أمير قطر، الثلاثاء، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ومواقف #الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في #البحرين.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شدد على أن #قطر نجحت في بناء علاقات #قوية مع #أميركا و #إيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله #إيران من ثقل #إقليمي و #إسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة.

وقال أيضاً "لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب، لأنه صنف #الإخوان_المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله"، وطالب #مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين إلى "مراجعة موقفهم المناهض لقطر"، ووقف "سيل #الحملات والاتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة"، مؤكداً أن قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة، مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه.

وأشار إلى أن "قاعدة #العديد مع أنها تمثل حصانة لقطر من #أطماع بعض الدول المجاورة، إلا أنها هي الفرصة الوحيدة لأميركا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة، في تشابك للمصالح يفوق قدرة أي إدارة على تغييره".