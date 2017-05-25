مصر.. ضبط خلية إرهابية تابعة لحركة حسم الإخوانية

تمكنت أجهزة #الأمن #المصرية من ضبط خلية #إرهابية تابعة لحركة #حسم #الإخوانية، بينها عناصر شاركت في حادث مدينة نصر، والذي أسفر عن مصرع 3شرطيين.

وقالت الداخلية المصرية إنه أمكن كشف الهيكل المسلح لعناصر حركة (حسم) التابعة لتنظيم الإخوان وتحديد مسؤوليها والقائمين على عمليات #التجنيد و #التدريب و #التمويل وكذا تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية، التي تستهدف مقومات الدولة ومقدراتها من بينها حادث استهداف قوات الأمن بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة خلال الشهر الجاري، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة.

وذكرت أن جهود البحث توصلت إلى اضطلاع عدد 9 من عناصر تنظيم الإخوان بتنفيذ الحادث مستقلين ثلاث سيارات، وبحوزتهم الأسلحة الآلية والطبنجات وكاميرات التصوير عقب تلقيهم دورات تدريبية بإحدى الدول، التي تأوي عدداً من العناصر الإرهابية، تنفيذاً لتكليف القياديين الإخوانيين الهاربين بدولة تركيا علاء علي السماحي ويحيى السيد إبراهيم موسى.

وأضافت الوزارة أنه تم تحديد عدد (4) من العناصر الإخوانية القائمة على ارتكاب الحادث وهم (أحمد محمد عمر سويلم – أحمد عبدالناصر عبدالله محمد – عبدالله السيد سليمان الصواف – محمد مصطفى محمد محمد سالم،) حيث تم ضبط الأخير وهو نجل القيادي الإخواني مصطفى محمد محمد سالم وإحدى السيارات المستخدمة في الحادث ماركة "شيفروليه أوبترا" بيضاء اللون، وبداخلها أظرف طلقات فارغة من ذات المستخدمة في الحادث وقناع للوجه.

وأشارت إلى تورط المتهمين في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية واتهامهم في عدة قضايا، أبرزها القضية رقم 427/2017 حصر أمن دولة عليا الحراك المسلح لتنظيم الإخوان.

وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتكثيف الجهود لملاحقة باقي العناصر الهاربة.