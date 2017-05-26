أول صور للأطفال ضحايا الهجوم على حافلة الأقباط بالمنيا

ظهرت أول صور للأطفال #ضحايا الهجوم بالرصاص، الذي تعرضت له حافلة تقل أقباطاً بمحافظة #المنيا، وأدى إلى مقتل 28 شخصاً، وإصابة 24 آخرين، حيث قتل معظم الأطفال الذين كانوا على متن الحافلة، التي كانت متجهة إلى #دير_الأنبا_صموئيل في صحراء المنيا، باستثناء 3 أطفال فقط.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الحادث، حيث صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه "تبلغ من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا صباح اليوم الجمعة بقيام مجهولين يستقلون 3 سيارات دفع رباعي بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس يقل عدداً من المواطنين الأقباط، أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة."

وقالت إنه "على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين وقوع الحادث أثناء سير الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية متوجهاً إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة.. وهو ما أسفر عن استشهاد 26 مواطناً وإصابة آخرين. ويجري حصر الأعداد النهائية".

وذكرت أنه تم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.