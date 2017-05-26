أول فيديو لحادث استهداف أقباط بالمنيا في مصر

روى شهود عيان ومصابون تفاصيل الحادث الإرهابي، الذي وقع صباح الجمعة في محافظة #المنيا بجنوب #مصر.

جثث ملقاة على الأرض، مغطاة بالدماء.. هو المشهد السائد في أول فيديو ظهر بعد #مجزرة_المنيا، التي راح ضحيتها 28 قبطياً على الأقل، اليوم الجمعة، بينهم أطفال، إضافة إلى 24 جريحاً.

الفيديو نشره قبطي على صفحته بـ"فيسبوك" كان شاهد عيان على الحادث.

وقال شهود عيان آخرين إن 10 مسلحين #ملثمين، ويستقلون 3 سيارات، هاجموا بالرصاص أقباطاً كانوا متجهين إلى #دير_الأنبا_صموئيل في صحراء المنيا.

وأضافوا أن الضحايا كانوا في حافلتين وشاحنة صغيرة.