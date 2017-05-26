السيسي: داعش يسعى للفتنة بين المسلمين والمسيحيين

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، في كلمة له مساء الجمعة عقب عقده اجتماعاً أمنياً لمتابعة تداعيات حادث المنيا الإرهابي، إن مهمة الإرهابيين في #سوريا قد انتهت، والآن يسعون للانتقال إلى مصر. وأكد أن المتطرفين يسعون لخلق فتنة بين المسلمين و#المسيحيين في مصر.

وأضاف السيسي أن الهدف من هذه #الهجمات_الإرهابية هو إسقاط الدولة المصرية، وأن أعداء #مصر يحاولون كسر تماسك الدولة وتماسك المصريين.

كما تحدث السيسي عن أن #الجيش_المصري قد دمّر قرابة ألف سيارة رباعية الدفع حاولت التسلل من #ليبيا خلال عامين.

وأكد أن السلطات في بلاده تبذل جهدا كبيرا لحماية الشعب المصري وأرض مصر. وقد وجهت ضربة موجعة للمعسكرات التي استخدمها منفذو هجوم المنيا، الجمعة.

وتابع الرئيس المصري أن بلاده لن تتردد باستهداف معسكرات تدريب #الإرهابيين أبداً، مؤكداً أن أي معسكر يدرّب إرهابيين لمهاجمة مصر سيتم استهدافه.

ونوّه السيسي قائلاً: كنا ندرك المخاطر القادمة من ليبيا بعد انهيار النظام هناك، مضيفا "يجب أن نتحرك لمواجهة #الفكر_المتطرف، ومصر تدعم مركز "اعتدال"".

كما أضاف السيسي أنه على العالم أن يتحد في مواجهة شر #الإرهاب، وأن هذه هي المهمة الأبرز للرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وختم السيسي قائلاً: "سنظل متماسكين رغم ما نمر به من ألم، ونخوض حرباً ضد الإرهاب نيابة عن العالم.