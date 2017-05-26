السيسي يوجه أجهزة الدولة بسرعة التعامل مع حادث المنيا

طلب الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي من كافة أجهزة الدولة والمسؤولين سرعة التعامل مع حادث استهداف #أقباط_المنيا، الذي أودى بحياة 28 قبطياً، بينهم أطفال، إضافة إلى 24 مصاباً.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء المهندس #شريف_إسماعيل، لمتابعة تداعيات #الحادث_الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمحافظة المنيا، وجَّه السيسي كافة أجهزة الدولة والمسؤولين المعنيين بسرعة التعامل مع الحادث الغاشم، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية ﻷهالي #الضحايا و #المصابين، وكذا تقديم كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة على الوجه الأكمل.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الهجوم.

وكان المهندس شريف إسماعيل قد أجرى عدة اتصالات مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن اﻻجتماعي، ومحافظ المنيا، وعدد من المسؤولين المعنيين للاطمئنان على توافر أوجه الرعاية للمصابين وكذا أهالي الضحايا.