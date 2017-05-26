الكنيسة المصرية: العنف والشر يستهدفان قلب وحدتنا

أصدرت #الكنيسة_المصرية بياناً صحافياً، الجمعة، في أعقاب #الحادث الذي أودى بحياة 28 قبطياً على الأقل، إضافة إلى 24 مصاباً، في هجوم استهدف حافلتهم التي كانت تقلهم إلى #دير_الأنبا_صموئيل، دانت فيه العنف والشر اللذين يستهدفان قلب الوحدة المصرية، معربة عن أملها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع هجمات جديدة.

وجاء في بيان الكنيسة: "تلقينا بكل الألم والحزن أنباء ذلك #الاعتداء الآثم الذي تعرض له مصريون #أقباط أثناء ذهابهم صباح اليوم الجمعة، لنوال بركة أحد الأديرة، وأسفر عن عدد من الشهداء والجرحى في منطقة مغاغة في #صعيد_مصر".

وأضافت الكنيسة في بيانها: "إذ نواسي كل هذه الأسر المجروحة ونتألم مع كل الوطن لهذا العنف والشر الذي يستهدف قلب #مصر ووحدتنا الوطنية التي هي أثمن ما نملكه، ونحفظه ونحميه.. وإذ نقدر سرعة استجابة المسؤولين، والتعامل مع الحادث، فإننا نأمل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفادي خطر هذه الحوادث التي تشوه صورة مصر، وتتسبب في آلام العديد من المصريين".