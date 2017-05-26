شاهدة من أقباط المنيا: استهدفوا ضحاياهم برصاص في الرأس

قالت شاهدة عيان في حادث #الهجوم_الإرهابي على حافلة الأقباط بمحافظة المنيا المصرية إن ملثمين هاجمونا وقتلوا معظم الضحايا برصاص في الرأس. كما قالت شاهدة العيان إن المهاجمين كانوا يستقلون 4 سيارات.

وقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً، بينهم أطفال، وأصيب 24 بينهم عدد كبير إصاباتهم خطيرة، في هجوم بالرصاص وقع، اليوم الجمعة، على أقباط في محافظة المنيا بجنوب مصر، بحسب ما أفاد به محافظ المنيا، فيما قال مسؤول قبطي على "تويتر" إن 35 قتيلاً بينهم أطفال سقطوا في الهجوم على أقباط المنيا.

وكان شهود عيان ومصابون آخرون قد قالوا إن 10 مسلحين #ملثمين، ويستقلون 3 سيارات، هاجموا بالرصاص أقباطاً كانوا متجهين إلى #دير_الأنبا_صموئيل في صحراء المنيا. وأضافوا أن الضحايا كانوا في حافلتين وشاحنة صغيرة.