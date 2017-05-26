مصر.. مقتل 29 في هجوم بالرصاص على حافلة تقل أقباطاً

قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً، بينهم أطفال، وأصيب 24 آخرون، بينهم عدد كبير إصاباتهم خطيرة، في هجوم بالرصاص وقع، الجمعة، على أقباط في محافظة المنيا بجنوب مصر، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة، فيما قال مسؤول قبطي على "تويتر" إن 35 قتيلاً بينهم أطفال سقطوا في الهجوم على أقباط المنيا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد، إن 12 من ضمن المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء، فيما تم تحويل إحدى الحالات (طفل) إلى مستشفى المنيا الجامعي، و11 حالة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

يأتي ذلك فيما دعا الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي لاجتماع أمني مصغر، لبحث تداعيات مجزرة المنيا، فيما استعانت الداخلية بالقوات الخاصة لإغلاق مداخل ومخارج المنيا لمنع هروب المسلحين.

وفي وقت سابق، أفاد محافظ #المنيا، عصام البديوي، بسقوط عشرات الضحايا، بين قتيل وجريح، في هجوم بالرصاص على #أقباط في محافظة المنيا، فيما طوق الأمن كافة الطرق المؤدية لدير الأنبا صاموئيل في المنيا. وقال وكيل وزارة الصحة إن ضحايا اعتداء المنيا أطلق عليهم النار من مسافة قريبة.

وقال شهود عيان إن 10 مسلحين #ملثمين، ويستقلون 3 سيارات، هاجموا بالرصاص أقباطاً كانوا متجهين إلى #دير_الأنبا_صموئيل في صحراء المنيا. وأضافوا أن الضحايا كانوا في حافلتين وشاحنة صغيرة.

وأضافوا أنه نجا من الحادث 3 أطفال يتواجدون حالياً لدى مطرانية مغاغة والعدوة، وهم بيشوي ميلاد واصف وفادي وائل عازر وأمير وائل عادل.

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وقالت مصادر أمنية مصرية إنه يجري تمشيط طريق المنيا الصحراوي للبحث عن المهاجمين، الذين استخدموا بنادق آلية في الهجوم.

وقال شهود عيان إن #إطلاق_النار وقع تجاه حافلتين تقلان أقباطاً، الأولى كانت تقل الأقباط في طريقهم للدير، والثانية سيارة ربع نقل كانت تقل عمالاً، يبلغ عددهم 16 عاملاً من قريتين بالمنيا، مضيفين أن إطلاق النار وقع في "المدق" الخاص بدير الأنبا صموئيل بمغاغة.

وأفاد مسؤول مركز الإعلام الأمني "بقيام مجهولين يستقلون 3 سيارات دفع رباعي بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس يقل عدداً من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز شرطة العدوة.. وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين وقوع الحادث أثناء سير الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية، متوجهاً إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة.. وهو ما أسفر عن مقتل 26 مواطناً وإصابة آخرين.. ويجري حصر الأعداد النهائية.. وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة".

وقال مصدر أمني بمديرية أمن المنيا إن مجهولين قاموا بإطلاق النيران على سيارة تقل مجموعة من الأقباط كانوا في طريقهم لزيارة الدير بالبر الغربي في المنيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وأضاف أن مدير أمن المنيا وقيادات الأمن بالمحافظة انتقلوا لموقع الحادث، فيما هرعت سيارات #الإسعاف لنقل المصابين، وقامت قوات الأمن بتطويق المنطقة للبحث عن الجناة، حيث أكد بعض المصابين أن المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية وأطلقوا النيران بكثافة على السيارة.

من جانبه ذكر مصدر طبي بمستشفى العدوة أن المستشفى استقبل عدداً من الجرحى في الحادث تنوعت إصاباتهم ما بين الخفيفة والحرجة، مؤكدين أنهم مصابون بشظايا وجروح نافذة.

ويأتي #الهجوم بعد شهر ونصف الشهر على اعتداءات ضد كنيستين قبطيتين أوقعت 45 قتيلاً وتبناها تنظيم "داعش".

في غضون ذلك، كلف المستشار، نبيل صادق، النائب العام المصري، أجهزة الأمن بسرعة كشف هوية منفذي الهجوم، وقرر فتح تحقيقات موسعة في الحادث.

من جانبه، دان الدكتور أحمد الطيب #شيخ_الأزهر، المتواجد حالياً في ألمانيا، #الحادث وقال إنه لا يرضى عنه مسلم ولا مسيحي، ويستهدف ضرب الاستقرار في #مصر. وطالب #الطيب المصريين بأن يتحدوا جميعاً في مواجهة هذا #الإرهاب الغاشم، فيما قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن منفذي هجوم المنيا خالفوا كل تعاليم الإسلام.

كما دان المهندس #شريف_إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الحادث الإرهابي الغادر الذي تعرضت له حافلة اليوم على الطريق الصحراوي الغربي متوجهة إلى محافظة المنيا، والتي كانت تقل عدداً من المواطنين، وقدم خالص التعازي فى ضحايا الحادث الإجرامي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، وكذا العمل على سرعة تتبع الجناة والقبض عليهم.