مفاجأة..سفارة أميركا بمصر حذرت قبل يومين من هجوم إرهابي

قبل يومين من وقوع حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلتين تقلان أقباطا في #المنيا أسفر عن مقتل وإصابة العشرات أصدرت #السفارة_الأميركية بالقاهرة تحذيراً إلى رعاياها من هجوم إرهابي محتمل في مصر من دون تحديد تفاصيل.

وقالت السفارة، في بيان لها أول أمس الأربعاء، على موقعها، إنها على علم بوجود تهديد محتمل وفقاً لما نشرته #حركة_حسم الإرهابية التابعة لجماعة #الإخوان على #الإنترنت.

وأضافت أنها لا تملك أي معلومات أخرى حول هذا التهديد المحتمل، ولكنها على اتصال بالسلطات المصرية وستقدم لها معلومات إضافية إذا توفرت.

وناشدت السفارة في بيانها المواطنين الأميركيين في #مصر بالاستمرار في اتباع ممارسات الأمن السليمة والالتزام بالمبادئ التوجيهية الأمنية المنصوص عليها في تحذير السفر لمصر والصادرة عن وزارة الخارجية في 23 ديسمبر 2016، والذي ألزم المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى #الصحراء_الغربية وشبه جزيرة #سيناء باستثناء مدينة #شرم_الشيخ إلا عن طريق الجو.

وعقب البيان الذي أطلقته السفارة قامت بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر وفق ما ذكرته #وسائل_إعلام بإصدار تحذيرات أمنية إلى موظفيها تحثهم على تجنب المصالح الحكومية، والتجمعات الأمنية، وأماكن العبادة المسيحية بالإضافة لنوادي #الأجانب.