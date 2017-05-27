تنظيم داعش يتبنى هجوم المنيا في مصر

أعلن تنظيم #داعش، اليوم السبت، تبنيه للهجوم الذي استهدف، أمس الجمعة، حافلة في #المنيا بمصر، والذي راح ضحيته عشرات من #الأقباط.

ونشر "داعش" بياناً عبر تطبيق #تليغرام، قال فيه إن "مفرزة أمنية من جنود" تابعين له قاموا "بنصب كمين محكم" لعشرات الأقباط غربي مدينة المنيا عاصمة المحافظة.

وأضاف أن عناصره أحرقوا إحدى سيارات الأقباط أيضاً.

كما أوردت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الخبر قائلةً إن "مفرزة أمنية" من داعش "نفذت هجوم المنيا الذي استهدف يوم أمس حافلة تقل أقباطا".

وشن مسلحون صباح الجمعة هجوماً على حافلة كانت تقل أقباطا في طريقهم إلى دير في المنيا بوسط مصر ما أوقع 29 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتم تشييع جثامين ضحايا الاعتداء مساء الجمعة في محافظتي المنيا و #بني_سويف وسط مشاعر من الغضب والقلق من تكرار مثل هذه الاعتداءات.

واعتداء المنيا هو الرابع ضد الأقباط في #مصر خلال أقل من ستة أشهر.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي قتل 29 قبطياً في تفجير داخل كنيسة ملاصقة لبطريركية الأقباط الارثوذكس في قلب #القاهرة.

وفي نيسان/إبريل، سقط 45 قتيلا في اعتداءين استهدفا كنيستين في طنطا وفي الإسكندرية أثناء احتفال الأقباط بأحد الشعانين.