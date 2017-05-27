قصة مؤثرة بحادث المنيا.. أم تضحي بنفسها من أجل طفلتها

أم مصرية قبطية دفعتها الأمومة أن تضحي بنفسها لتنقذ ابنتها الطفلة ذات السنوات السبع.

وتروي الطفلة #جوليا_إبراهيم عدلي، تلميذة في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة نزلة حنا الابتدائية التابعة لمركز #الفشن جنوب #بني سويف، بمصر وهي الناجية الوحيدة دون إصابات في الواقعة فتقول إنها ذهبت مع والدتها في رحلة لدير #الأنبا_صموئيل بالمنيا نظمها أحد أقاربهم ويدعى #محسن_فهمي وعند وصولهم لمدق الدير استوقفتهم سيارات نزل منها مسلحون وأطلقوا بنادقهم الآلية على الأتوبيس فتوقف السائق.

وتضيف الطفلة: صعد المسلحون الأتوبيس وعندها أخفتني أمي تحت المقعد ووضعت حقيبتها على الفاصل بين المقعد والمقعد الأمامي لتخفيني تماما، وخلال لحظات انطلق صوت الرصاص ووجدت دماء تسيل وتصل إلى أسفل المقعد بجانبي.

وتقول جوليا ببراءة عندما توقف الرصاص رفعت رأسي من تحت المقعد فوجدت أمي غارقة في دمائها وحاولت أن أتحدث معها لكنها لم ترد علي.

وأضافت الطفلة، أن الإرهابيين كانوا قد نزلوا من الأتوبيس وحاولوا حرقه ولكن اكتشفوا وجود سيارة قادمة تقل عمالا للدير وخشية من اكتشاف أمرهم أطلقوا الرصاص على السيارة ومن فيها فقتلوهم جميعا ثم فروا هاربين.