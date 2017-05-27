مصر.. تعويضات مالية لضحايا هجوم المنيا

قررت #الحكومة المصرية صرف #تعويضات لأهالي ضحايا حادث #المنيا الإرهابي، الذي أسفر عن سقوط 29 قتيلاً وعشرات المصابين.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل قتيل و40 ألف جنيه لكل مصاب يقضي أكثر من 72 ساعة في المستشفى، إضافة إلى صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه شهرياً يضاف للمعاش التأميني - إن وجد.

وأكدت والي علاج كل المصابين في معهد ناصر، كما سيتم عمل ملف اجتماعي لكل أسرة.

وكانت غادة والي، وبتكليف من رئاسة الحكومة، قد توجهت لمحافظة المنيا الجمعة فور وقوع الحادث للاطمئنان على المصابين وزيارتهم بالمستشفيات.