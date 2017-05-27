ليبيا تشارك مصر في الغارات على درنة

واصلت القوات الجوية المصرية، لليوم الثاني، ضرباتها المكثفة على معاقل المتطرفين في ليبيا بالتنسيق التام مع الجانب الليبي.

وأعلنت #وزارة_الدفاع_المصرية، السبت، "نجاح" #الضربات_الجوية التي وجهتها لـ"مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية" داخل الأراضي الليبية.

وأكد بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على فيسبوك أن "القوات الجوية نفذت عدداً من الضربات المركزة نهاراً وليلاً استهدفت عدداً من العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات".

وتابع: "الضربة أسفرت عن تدمير كامل للأهداف المخططة التي شملت مناطق تمركز وتدريب #العناصر_الإرهابية التي شاركت في تخطيط وتنفيذ الحادث الإرهابي الغادر ضد #الأقباط" والذي أوقع 29 قتيلاً في محافظة #المنيا الجمعة.

كما أضاف أن "القوات المشاركة في الضربة عادت إلى أرض الوطن بعد تنفيذ مهامها بنجاح".

ولم يوضح البيان الأهداف التي وجهت إليها هذه الضربات داخل #ليبيا.

من جانبه، كشف #سلاح_الجو_الليبي أن الغارات المصرية استهدفت معاقل للإرهابيين بـ6 غارات جوية مركزة.

وذكر سلاح الجو في بيان له أن مقاتلاته نفذت عملية مشتركة مع القوات الجوية في درنة وأن العملية المشتركة استخدم فيها الجانب المصري مقاتلات حديثة من طراز رافال المصرية لاستهداف مواقع تحتاج إلى ذخائر خاصة تم تحديدها مسبقاً، وهدفين تم تحديدهما أثناء تنفيذ العملية.

وأضاف أن العملية كانت ناجحة وأن خسائر تنظيم #داعش كانت كبيرة في العتاد والأرواح، كما تم تدمير المركز الرئيسي لـ "مركز شورى مجاهدي درنة".

وعن أسباب مشاركة الطيران المصري في هذه الغارات، قال مصدر عسكري ليبي لـ"العربية.نت": "لقد تأكد لدينا أن إرهابيي المدينة يأوون عناصر متطرفة مصرية لديهم على علاقة بالتفجيرات التي تنفذ في مصر"، مؤكداً أن الضربات المصرية تأتي لصالح الأمن القومي المشترك للبلدين.