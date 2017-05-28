فيديو دموي بمصر.. طعنوه بالسكين وانهالوا عليه بالمطرقة!

قبضت أجهزة #الأمن_المصرية على أحد جناة عصابة قامت بقتل صاحب محل ذهب في مدينة #العلمين بمرسى مطروح غرب #مصر بطريقة وحشية، واستولوا على كافة المشغولات الذهبية بمحله.

وكشف فيديو كاميرا مراقبة وضعها صاحب المحل القتيل في المحل، أن 3 لصوص دخلوا إلى المحل ومعهم حقيبة كبيرة، وبادر أحدهم بضرب صاحب المحل ضربة مؤثرة على رأسه، ثم أكمل عليه بضربات متلاحقة وبآلة حادة، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فيما قام آخر بمراقبة المحل من الخارج، بينما حمل الثالث الحقيبة وقام بجمع المشغولات ووضعها فيها وفروا جميعا هاربين.

هذا وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن صاحب محل الذهب يدعى سامي فلتؤس معوض، 51 سنة، من الإسكندرية ويمتلك هذا المحل في مدينة العلمين.

وذكر مصدر أمني بمديرية أمن مطروح أنه تم ضبط أحد الجناة وهو من محافظة البحيرة، قبل هروبه إلى بلدته وبحوزته المسروقات وقدرها 5 كيلوغرامات من الذهب وبندقية خرطوش وسلاح أبيض، في الوقت الذي تمكن فيه شريكاه في الجريمة من الهروب.

وأضاف أن المتهم مسجل خطر سرقات، وأرشد عن شريكيه وتبذل أجهزة الأمن جهودا مكثفة لملاحقتهما وضبطهما.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، وطالبوا بسرعة القبض على الجناة، وتحذير أصحاب المحال من هذه #العصابة التي يبدو أنها تخصصت في سرقة محلات الذهب بالمدن الساحلية التي يرتادها المصطافون في مصر.