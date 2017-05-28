أوقاف مصر تزيل اسم حسن البنا من مسجد

قررت #وزارة_الأوقاف المصرية تغيير اسم مسجد في محافظة البحيرة شمال البلاد يحمل اسم #حسن_البنا مؤسس جماعة #الإخوان وشعار الجماعة المصحف والسيفين.

وذكر أحد أهالي حي عزبة سعد بمدينة #دمنهور عاصمة المحافظة أن المسجد يقع أسفل منزل ضابط جيش مفصول بعد اكتشاف انتمائه لتنظيم الإخوان وحكم عليه بالسجن عشر سنوات وفوجئ أهالي الحي بأن عناصر الإخوان ومريدي الجماعة يرتادون المسجد لصلاة التراويح ثم يجلسون لفترات طويلة بعد الصلاة برعاية شقيق صاحب المسجد والبيت.

من جانبه، قال البرلماني المصري مصطفى بكري إن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قرر تغيير اسم المسجد وخطيبه.

وأكد بكري أن وزير الأوقاف أبلغه صباح اليوم الأحد أنه أصدر قرارا بتغيير اسم المسجد وخطيبه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه بعد استغاثة قدمها مواطنون من دمنهور بشأن وجود تجمع للإخوان.