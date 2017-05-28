مصر لمجلس الأمن: الضربات على ليبيا دفاعاً عن النفس

أخطرت #مصر مجلس الأمن رسمياً بضرباتها الجوية على معاقل #المتطرفين في #ليبيا.

وصرح أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة #الخارجية_المصرية بأن بعثة مصر الدائمة لدى #الأمم_المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس #مجلس_الأمن، السبت، أخطرت من خلاله المجلس بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع #التنظيمات_الإرهابية في مدينة #درنة بشرق ليبيا، تأتي متوافقة مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة #الإرهاب.

وفي سياق متصل، قال أبو زيد، إن وزير الخارجية، سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون، وذلك للتعازي في ضحايا #حادث_المنيا.

وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي أعرب خلال الاتصال عن خالص تعازيه وتضامنه مع مصر حكومة وشعباً وأسر الضحايا في مواجهة #الإرهاب، وتأييد #الولايات_المتحدة للجهود المصرية في #مكافحة_الإرهاب، فضلاً عن استعدادها للتعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب معلوماتياً ومخابراتياً وعسكرياً.

ومن جانبه، أطلع وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأميركي على الضربات الجوية التي وجهتها القوات الجوية المصرية لمعاقل الإرهاب في شرق #ليبيا، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

كما أكد شكري على توافر كافة المعلومات والأدلة على تدريب العناصر الإرهابية المتورطة في حادث المنيا الإرهابي في تلك المعسكرات، إضافة إلى تورطها في حوادث إرهابية أخرى.

وأعرب على تطلع مصر للتعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة ظاهرة الإرهاب.