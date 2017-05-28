وفاة صفاء حجازي رئيسة التلفزيون المصري السابقة

توفيت، اليوم الأحد، الإعلامية المصرية صفاء حجازي رئيس #اتحاد_الإذاعة_والتلفزيون_المصري السابقة، بعد صراع مع المرض.

وشغلت صفاء حجازي منصب رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري منذ إبريل 2016، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب وثاني رئيس للاتحاد عقب 30 يونيو 2013 في مصر، خلفاً لعصام الأمير الذي تمت إقالته من المنصب في نفس الشهر، وتخرجت من قسم المحاسبة في كلية التجارة من جامعة المنصورة عام 1984.

والتحقت صفاء حجازي بالعمل الإعلامي بعد إعلان قرأته في إحدى الصحف عن طلب مذيعات، ونجحت في اختبار الإذاعة المصرية بعد حصولها على حوار مع #رئيس_الحكومة عاطف صدقي.

ونجحت صفاء حجازي في تسجيل برنامج مع كامل الشناوي ومصطفى أمين عن سيرة كوكب الشرق "أم كلثوم"، وتزامنت بدايتها في #التلفزيون_المصري مع بدء انطلاق الفضائية المصرية سنة 1990، حيث بدأت كقارئة نشرة، وسافرت لتغطية #حرب_الخليج بناءً على طلب من التلفزيون المصري.

وعلى مدى 20 عاماً، قدمت صفاء حجازي برنامج #بيت_العرب على التلفزيون المصري، من تمويل #جامعة_الدول_العربية، فيما قامت بإجراء حوارات مع ملوك ورؤساء الدول العربية، فضلا عن تغطيتها أحداث القمم العربية ونشاط الجامعة العربية، وظلت أكثر من 17 عاماً تقدم نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري، وقامت الإعلامية درية شرف الدين، وزيرة الإعلام وقتها بتعيينها كرئيسة لقطاع الأخبار خلفاً لإبراهيم الصياد، الذي أحيل للتقاعد في تلك الفترة، لتكون بذلك أول سيدة في هذا المنصب.

وكرمها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في عام 2015، على جهودها في إظهار حفل افتتاح #قناة_السويس الجديدة بمظهر رائع أشاد به الجميع، ليتم بعد ذلك تعيينها رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلفاً لعصام الأمير، بناء على قوة إدارتها لقطاع الأخبار.