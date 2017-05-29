تعيين مدير جديد لأمن المنيا بعد مجزرة الأقباط

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، #وزير_الداخلية المصري، قرارا بتعيين اللواء ممدوح عبدالمنصف مديرا لأمن المنيا، التي وقع بها الحادث الإرهابي الأخير وأسفر عن مصرع 30 قبطيا.

وقرر الوزير نقل اللواء فيصل دويدار مدير الأمن السابق إلى منصب نائب مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

شغل مدير أمن المنيا الجديد منصب نائب مدير أمن المنيا من قبل، وتولى منصب حكمدار مديرية الأمن في الإسماعيلية، وكانت له بصمات واضحة في القضاء على تجارة السلاح والمخدرات في #المنيا والإسماعيلية.

تولى عبد المنصف منصب نائب مدير أمن البحيرة، وساهم في التصدي بقوة لمافيا الهجرة غير الشرعية، وعين بعدها حكمدارا لأمن #الإسماعيلية عقب واقعة هروب مساجين من سجن المستقبل، حيث ساهم في مراجعة خطط تأمين السجون والتصدي للجماعات الإرهابية القادمة من #سيناء.

التكليفات التي صدرت لمدير أمن المنيا الجديد تشمل التصدي بقوة للجماعات المتطرفة في المحافظة، وتحديث خطط تأمين وحماية الأديرة والكنائس، وشن ضربات استباقية ضد عناصر #الإخوان وخلاياهم النوعية التي تنتهز الأعياد والمناسبات المختلفة لشن هجمات إرهابية، وإجهاض كل محاولات إشعال الفتنة الطائفية.