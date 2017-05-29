سمكة نابليون النادرة تباع علنا وبأسعار زهيدة بالغردقة

فوجئ المارة بسمكة نادرة تباع علناً في حلقة للسمك في أحد شوارع الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر في #مصر .

وعلى الفور قام أحد المارة من المهتمين بالبيئة بالإبلاغ عن #السمكة مطالباً بسرعة الحفاظ عليها.

ويقول حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري لـ "العربية.نت" إن #سمكة_نابليون ظلت تعيش في ظروف بيئية صعبة لعقود طويلة، ولم يعد التلوث الذي يضرب #البحر_الأحمر من غارب إلى #الغردقة بسبب شركات البترول؛ هو الخطر الوحيد الذي يهددها بالانقراض بل أصبح صيدها هدفا لدى بعض المخالفين للقانون الذين يسعون للربح السريع من جراء الحصول عليها نظرا للحمها الكثيف.

أضاف أن سمكة نابليون تعتبر من عائلة #سمك الرأس، وهي من الأسماك الكبيرة التي تعيش بين الشعاب المرجانية؛ وتتواجد في المحيط الهندي والمحيط الهادي، بالإضافة إلى البحر الأحمر.

وقال إن طول الذكور منها يبلغ ما يقرب المترين، بينما يبلغ طولها مترا واحدا في الإناث، وتتميز بشفتين غليظتين، ولها سنام مرتفع فوق رأسها يكبر حجمه مع تقدم السمكة في العمر؛ كما تتميز الذكور بألوانها الخضراء والزرقاء، بينما يكون للإناث اللون البرتقالي.

وذكر الطيب أنه يمكن لهذه السمكة أن تغير جنسها من أنثى إلى ذكر، ولم يعرف العلماء حتى الآن سبب هذا التغيير، وتعيش الإناث نحو 50 عاما، في حين أن الذكور تعيش أقصر قليلا بنحو 45 عاما، ولديها معدل تكاثر بطيء جدا بسبب تقنيات الصيد المدمرة، وحالات #الصيد غير المشروع وغير المنظم أو غير المبلغ عنه.

وطالب الطيب بزيادة الوعي البيئي لدى العاملين في البحر من صيادين ومرشدين بحريين وزيادة مطبوعات ومنشورات الوعي البيئية وتغليظ العقوبة والغرامة على المخالفين، مضيفا أن غياب الدور الرقابي للتموين ومحميات البحر الأحمر على مثل هذه الأسواق سمح بمثل هذه المخلفات، التي لا يتم تعويض خسائرها، خاصة بعد ضبط مرتكبي الوقائع لأن المخالفة جسيمة وهي صيد سمك مهدد بالانقراض.

وكشف الطيب أن أسماك نابليون تتغذى على القواقع وبعض الأسماك ونجم البحر والكابوريا وقنفذ البحر وحتى الشعاب المرجانية أيضا ضمن قائمة طعامها، فهي تمتلك فما قويا تستطيع به سحق كل هذه الكائنات البحرية بداخله واستخلاص ما تريده ولفظ الفضلات من فمها مرة أخرى.