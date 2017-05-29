غرق 3 مصريين في اصطدام مركب بالمتوسط

لقي 3 مصريين مصرعهم إثر #غرق مركب صيد تابع لهم في # البحر_المتوسط عند مدينة #دمياط.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أن القوات البحرية تمكنت من العثور على حطام مركب يسمي #حرية_البحار وانتشال 3 جثث من طاقمه على عمق 24 متراً تحت سطح #البحر.

وأضاف أنه بناء على الاستغاثة الواردة من شيخ الصيادين بدمياط عن #اصطدام إحدى السفن بمركب الصيد "حرية البحار"، ما أدى إلى تحطمه وغرقه وعلى متنه 7 أفراد بشمال دمياط، بدأت على الفور عمليات الإنقاذ، وأسفرت عن نجاة اثنين فقط من أفراد الطاقم.

وذكر أنه صدرت الأوامر بتوجيه عدد من وحدات #القوات_البحرية لتقديم المعاونة بالبحث والإنقاذ للمركب المنكوب، وأسفرت عمليات البحث عن العثور على بعض أجزاء حطام المركب على مسافة 17 ميلا بحرىا شمالي دمياط، وتم تكثيف البحث في منطقة الحادث والمنطقة المحيطة به للعثور على ناجين.

وأشار إلى أن رجال القوات البحرية تمكنوا من العثور على المركب غارقا على عمق 24 متراً، وعلى الفور تمت عمليات الغطس التي أسفرت عن العثور على 3 جثث داخل المركب المنكوب، وتم انتشالها، ويجري حاليا استكمال أعمال البحث بواسطة وحدة بحرية متخصصة ذات قدرات وإمكانيات متقدمة في عمليات البحث تحت سطح الماء.