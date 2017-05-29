إقالة مدير أمن المنيا بعد الهجوم على حافلة للأقباط

أفادت مصادر لقناة العربية، الاثنين، بإقالة مدير أمن #المنيا في #مصر وتعيين اللواء ممدوح عبدالمنصف. وتأتي تلك الإقالة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلتين للأقباط يوم الجمعة الماضي.

وقد أسفر هذا الهجوم الذي تبناه داعش عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً، بينهم أطفال، وإصابة 24 آخرين، بينهم عدد كبير إصاباتهم خطيرة، في هجوم بالرصاص نفذه مسلحون ملثمون، على #أقباط في محافظة المنيا جنوب مصر.

وكانت #الحكومة_المصرية قررت صرف #تعويضات لأهالي ضحايا الحادث. وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، السبت، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل قتيل و40 ألف جنيه لكل مصاب يقضي أكثر من 72 ساعة في المستشفى، إضافة إلى صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه شهرياً يضاف للمعاش التأميني - إن وجد.