اتفاق مصري روسي على التنسيق العسكري لمكافحة الإرهاب

استقبل الفريق أول صدقي صبحي، #وزير_الدفاع_المصري، الفريق أول سيرجى شويجو #وزير_الدفاع_الروس والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وعقد الوزيران لقاء تم فيه التباحث حول كل ما يهم البلدين على صعيد #التعاون_العسكري وتطوير العلاقات في هذا المجال الحيوي، لاسيما في ضوء التفاهم والتقارب بين القيادة السياسية لكلا البلدين، والحرص المتبادل على تحقيق انطلاقة جديدة تعزز مجالات التعاون المشترك، وترسخ جسور الشراكة التاريخية بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها #تهديدات #الإرهاب والتطرف الذي أصبح تهديداً للأمن والسلم العالميين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون الدولي لمواجهته، حيث أشاد وزير الدفاع المصري بالجهود والمواقف الروسية الداعمة والمساندة لمصر في القضاء على الإرهاب والتطرف.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات هامة تناولت أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وخاصة في مجالات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والخبرات وتأهيل الكوادر العسكرية المصرية في العديد من المجالات.

من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تقدماً كبيراً، وخاصة في مجال التعاون العسكري في مختلف الأصعدة، والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الدور الرئيسي لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.