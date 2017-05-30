الجيش المصري يواصل شن غاراته على مواقع المتطرفين بليبيا

أعلن #الجيش_المصري أنه سيواصل شن غاراته الجوية على مواقع المتطرفين في #ليبيا. وقال المتحدث باسم الجيش إن أي قوى تمول #الإرهاب أو تدعمه ستنال عقابها.

وأفاد شهود عيان في مدينة #درنة الليبية أن الغارات أصابت مواقع في المدخل الغربي للمدينة ومنطقة الظهر الحمر جنوبي درنة.

وواصلت المقاتلات المصرية طلعاتها المكثفة على مواقع المتطرفين في ليبيا والتي بدأتها بعد ساعات من هجوم مجموعة إرهابية على حافلة أقباط في #المنيا أدى إلى مقتل 29 منهم وإصابة آخرين.

الضربات تمت بالتنسيق مع #الجيش_الوطني_الليبي واستهدفت مجلس مجاهدي درنة وكتيبة شهداء أبو سليم، وهما جماعتان متحالفتان مع تنظيم #القاعدة حسب مسؤول عسكري ليبي.

شهود عيان في درنة ذكروا أن الهجمات أصابت المدخل الغربي للمدينة في حين أصابت غارتان أخريان منطقة الظهر الحمر جنوبي درنة.

الجيش المصري أعلن أن عملياته العسكرية ضد مواقع تدريب الإرهابيين لم تتوقف، محذراً من أن أي قوى تمول الإرهاب أو تدعمه ستنال عقابها في أي مكان حسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الجيش المصري.

من ناحيته وجه #خليفة_حفتر قائد الجيش الوطني الليبي اتهامات إلى دولة #قطر بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، مشيراً إلى أن قطر ودولاً أخرى لم يحددها تقوم بتسليم مبالغ مالية للميليشيات الإرهابية.