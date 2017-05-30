السيسي يستمع لتقارير عن الضربات ضد الإرهابيين في ليبيا

قدم وزير الداخلية المصري اللواء #مجدي_عبدالغفار تقريراً لرئيس الجمهورية عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي الذى شهدته محافظة #المنيا يوم الجمعة الماضي، والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة.

وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة.

كما استمع الرئيس السيسي إلى تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في #ليبيا، لاستهداف التنظيمات التي ساهمت في التخطيط لحادث المنيا الإرهابي وتنفيذه، حيث أكد الرئيس ضرورة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وأمنه، مطالباً بضرورة التصدي لأي تهديد لاستقرار مصر والقضاء عليه، سواء كان مصدره داخل مصر أو خارجها.

وتطرق الاجتماع إلى قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والقروض، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول تخفيض نسبة التضخم الذي يعد عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار، مشيراً إلى أن البنك المركزي يراعى في قراراته كافة فئات وشرائح المجتمع، ويسعى من خلال تلك القرارات إلى تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق. وأوضح محافظ البنك المركزي أن مصر استقبلت خلال يومين فقط قرابة مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة، مما يعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التي تراعى أوضاع الأسواق المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.