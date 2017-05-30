مصر تدين التفجير الإرهابي في حي الكرادة وسط بغداد

دانت جمهورية #مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات #الهجوم_الإرهابي، الذي وقع أمس الاثنين في #حي_الكرادة وسط العاصمة العراقية #بغداد، وتبناه تنظيم #داعش الإرهابي، وأسفر عن وفاة نحو 16 شخصاً وإصابة العشرات، وأعرب البيان عن تعازي جمهورية مصر العربية – حكومة وشعباً – للحكومة العراقية ولأسر #الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد البيان على وقوف مصر وتضامنها الكامل مع الجمهورية العراقية في مواجهة ظاهرة #الإرهاب، التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وكذلك كافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.

كما جدد البيان التأكيد على موقف مصر القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، وشدد على أهمية إيجاد رؤية شاملة لوقف انتشار ظاهرة الإرهاب، والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها.