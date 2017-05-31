إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى عناصر "داعش" بسيناء

أحبط #الجيش_المصري محاولة لتهريب متفجرات ومعدات إلى عناصر تنظيم #داعش في #سيناء.

وضبطت قوات من الجيش الثالث الميداني سيارة محملة بكمية كبيرة من المعدات والمواد المتفجرة غرب #نفق_الشهيد_أحمد_حمدي كانت في طريقها لدعم العناصر الإرهابية.

وذكر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أن قوات التأمين بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط شخصين يستقلون عربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المعدات و #المواد_المتفجرة، التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، كانت في طريقها لدعم #العناصر_الإرهابية في سيناء.

وقال إنه تم ضبط المتهمين، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين والمضبوطات.