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تلفيات بالسفارة المصرية وإصابة حارس في انفجار كابول

المصدر: القاهرة - رويترز
وزارة الخارجية المصرية
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قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن #الانفجار الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، أحدث أضراراً كبيرة بمبنى #السفارة_المصرية وسكن السفير، وأسفر عن إصابة أحد حراس أمن السفارة.

وقال مسؤولون أفغان إن 80 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 350 في التفجير الذي نفذ بسيارة ملغومة وسط #كابول، وذلك في أحد أقوى الهجمات هناك منذ شهور.

وذكر بيان #الخارجية_المصرية أن #القاهرة "تدين بأشد العبارات" انفجار كابول، وتتابع تداعيات الحادث على مدار الساعة للاطمئنان على أعضاء السفارة المصرية وتقييم الأضرار.

كلمات دالّة

#الانفجار, #السفارة المصرية, #كابول, #الخارجية المصرية, #القاهرة, #مصر

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