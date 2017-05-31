تغييرات في إدارات تحرير الصحف المصرية

أجرت الهيئة الوطنية للصحافة تغييرات في رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية المصرية، ما عدا مؤسسات أخبار اليوم ودار المعارف وروز اليوسف فيما تغيير غالبية رؤساء تحرير الصحف.

وأعلن كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية، في مؤتمر صحافي عقد الأربعاء، أنه تم اختيار عبد المحسن سلامة نقيب الصحافيين لمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الأهرام، فيما بقي ياسر رزق في رئاسة مجلس إدارة أخبار اليوم، وأصبح علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، ومجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف.

وبالنسبة لرؤساء التحرير ففي مؤسسة الأهرام، فقد تم اختيار علاء الدين كمال ثابت لرئاسة تحرير الأهرام، وماجد منير لرئاسة تحرير الأهرام المسائي، وخليفة أدهم لرئاسة تحرير الأهرام الاقتصادي، وجمال الكشكي للأهرام العربي، ومحمد شبانة للأهرام الرياضي، وأمل فوزي لنصف الدنيا، وأحمد ناجي قمحة لرئاسة تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية، وخالد فؤاد حبيب للشباب، وسالي وفائي للبيت، وأيمن شعيب للأهرام التعاوني والزراعي، وفؤاد المنصوري للأهرام إبدو، وعزت إبراهيم للأهرام ويكلي.

وفي مؤسسة أخبار اليوم تم اختيار عمرو الخياط لرئاسة تحرير أخبار اليوم، وخالد ميري لرئاسة تحرير جريدة الأخبار، ومحمد عبد الحافظ لآخر ساعة، وجمال حسين للأخبار المسائي، وممدوح الصغير لأخبار الحوادث، وأيمن بدرة لأخبار #الرياضة، وإسلام عفيفي لأخبار النجوم، وطارق حنفي لأخبار الأدب، ، وعلاء عبد الهادي لكتاب اليوم، وعلاء توفيق لرئاسة تحرير اللواء الإسلامي.

وفي دار التحرير تم اختيار عبدالرازق توفيق لرئاسة تحرير الجمهورية، وخالد السكران للمساء، وعصام عمران لحريتي، وخالد كامل للكورة والملاعب، ومحمد قاسم للإيجيبشيان جازيت، ونيفين أحمد حسن للبروجريه إيجبشيان ، وإبراهيم أبو كيلة للرأي للشعب، ومحمد فتح الله الأبنودي لعقيدتي.

وفي مؤسسة #روز_اليوسف تم الإبقاء على عبد الصادق الشوربجي في رئاسة مجلس الإدارة، فيما تم اختيار أحمد باشا لرئاسة تحرير جريدة روز اليوسف، وهاني عبد الله لمجلة روز اليوسف، وطارق رضوان لمجلة صباح الخير.

وفي دار الهلال تم اختيار أحمد أيوب لرئاسة تحرير مجلة المصور، وسمر الدسوقي رئيس تحرير حواء، ومحمد المكاوي رئيس تحرير الكواكب، وخالد ناجح لمجلة #الهلال.

وفي دار المعارف تم المد لمدة عام لسعيد عبده في رئاسة مجلس الإدارة، واختيار محمد أمين لرئاسة تحرير مجلة أكتوبر.