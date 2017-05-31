رئيس أوروغواي يزور مصر لأول مرة منذ 85 عاماً

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، الأربعاء، بقصر الاتحادية في القاهرة، تاباري فاسكيز، رئيس جمهورية أوروغواي الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لرئيس أوروغواي إلى مصر منذ تدشين العلاقات بين البلدين عام 1932 (أي منذ 85 عاماً) مؤكداً أن الرئيس السيسي أشاد بعلاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، معرباً عن التطلع لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي مع أوروغواي في مختلف المجالات، خاصة في المجالين الزراعي والغذائي، والاستفادة من خبرات أوروغواي كونها أحد أبرز مصدري المنتجات الغذائية.

ورحب الرئيس المصري بقرب دخول اتفاق #التجارة_الحرة الموقع بين مصر وتجمع الميركوسور حيز التنفيذ، وهو ما سيُسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في التجمع، ومنها أوروغواي، كما أشاد بدور كتيبة أوروغواي المشاركة في القوة متعددة الجنسيات في #سيناء منذ إنشائها عام 1982، مشيراً إلى ما تعكسه هذه المشاركة من عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس أوروغواي أعرب عن سعادته بالقيام بزيارته الرسمية الأولى لمصر، مؤكداً ما تتميز به العلاقات بين البلدين من صداقة وتعاون واحترام متبادل، كما أشار إلى أن قيامه بزيارة رئاسية إلى مصر لأول مرة منذ إنشاء العلاقات بين البلدين عام 1932 يأتي في إطار اهتمام أوروغواي بتطوير التعاون مع مصر، خاصة في ضوء ما تمثله من بوابة هامة لإفريقيا.

وأكد رئيس أوروغواي حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين على جميع المستويات، خاصة على الصعد الاقتصادية والعمل على زيادة التبادل التجاري في ضوء ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة.