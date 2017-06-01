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"توك توك" يتجول داخل مستشفى حكومي في مصر

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
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فوجئ الموجودون في #مستشفى #بلبيس العام في محافظة الشرقية شمال مصر بتوك توك يتجول داخل أقسام المستشفى وينقل مريضة تعاني من ارتفاع ضخم في الوزن وضغط الدم.

#التوتوك نقل المريضة إلى داخل قسم الاستقبال وسط ذهول #المرضى والمترددين على المستشفى الذين صدموا من الواقعة، ومن التسيب الإداري الذي سمح بها، حيث لا يسمح بدخول أي وسيلة نقل إلى داخل المستشفيات .

من جانبه قرر الدكتور #حسن_سلامة نائب مدير المستشفى إحالة #المشرفين على الأمن والإداريين للتحقيق، مؤكدا أن الواقعة مرفوضة ولا تليق بمستشفى كبير يقدم خدمات جليلة للمرضى.

وأضاف أن إدارة المستشفى ستتخذ إجراءات رادعة ضد المتورطين لمنع تكرار مثل هذه الواقعة المؤسفة .

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